Enem: levantamento mostra o que mais cai na prova desde 2009

Conteúdos do ensino fundamental são os mais cobrados no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), conforme estudo que analisou toda as 3.076 questões aplicadas no exame entre 2009 e 2016. Realizado pelo Sistema Ari de Sá (SAS), o levantamento incluiu as provas de 2ª aplicação e buscava identificar todos os assuntos já abordados e seus índices percentuais.

ANÁLISE (professor Ademar Celedônio, Diretor de Ensino do SAS): “As provas de Ciências Humanas têm um caráter meio conteudista meio analítico/reflexivo, pois ora pede ao aluno apenas identificação de fenômenos históricos, por exemplo, ora exige dele uma análise acerca do período identificado. Dessa forma, a maioria das questões se debruçam sobre a Idade Contemporânea, como a Guerra Fria e a consolidação da democracia em países latino-americanos, e sobre assuntos referentes à Geografia Agrária e ao meio ambiente, sem deixar também de citar as relações no mundo do trabalho e os conceitos de ética e justiça nos dias atuais. O Enem tem buscado fazer o aluno imergir nos fatos ocorridos em outros tempos históricos e temas atuais que, de certa forma, influenciam no seu dia a dia. “

ANÁLISE (professor Ademar Celedônio, Diretor de Ensino do SAS): “Praticamente um terço das questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologia exigem do aluno interpretação textual, seja de textos verbais, seja de textos não verbais. Por meio de notícias, trechos de livros, charges, cartuns e obras literárias, por exemplo, e tendo como mote algum tema muitas vezes relacionado ao contexto atual, o aluno é instigado a interpretar as informações contidas no texto aliando-as ao seu conhecimento de mundo e, por vezes, de língua.”

ANÁLISE (professor Ademar Celedônio, Diretor de Ensino do SAS): “Nas provas de Biologia, há predominância de muitas questões que abordam o tema “Ambiente e humanidade”; o mesmo acontece nas provas de Química. O assunto esteve presente em 11% das questões dessa área nos últimos oito anos. Isso comprova que o exame está mais preocupado em fazer o aluno refletir sobre as ações antrópicas que prejudicam o meio ambiente e, consequentemente, a sociedade. Além disso, nas disciplinas também aparecem conceitos físicos ou químicos presentes no dia a dia dos alunos, mostrando que o ENEM quer fazer o aluno compreender que os assuntos ensinados em sala de aula têm aplicabilidade no cotidiano.”

ANÁLISE (professor Ademar Celedônio, Diretor de Ensino do SAS): “Em matemática também predominam questões que cobram conteúdo do ensino fundamental. Esses assuntos são aqueles que na vida do aluno têm muito mais sentido que geometria analítica, por exemplo. As questões são muito mais de geometria plana. Funções com 9%, é o primeiro assunto do ensino médio. Buscam muito menos conta do que de raciocínio. O ponto de vista é muito mais o que o aluno enxerga de perspectiva. Por ser uma prova interdisciplinar, o Enem não contempla assuntos como matrizes, determinantes, binômio de Newton. Porque não são práticas do cotidiano”.