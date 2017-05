Polícia deflagra 2ª fase da operação contra fraudes no concurso para delegado em Goiás

A Polícia Civil realiza nesta quinta-feira (4) a segunda fase da Operação Porta Fechada, que investiga fraudes no concurso para delegado em Goiás. São cumpridos 26 mandados judiciais, sendo 13 de busca e apreensão e 13 de condução coercitiva. Em março, a corporação descobriu que uma quadrilha cobrava entre R$ 120 mil a R$ 365 mil por vaga.

Os mandados estão sendo cumpridos pela Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra a Administração Pública (Dercap) em Goiânia, cidades do interior e no Distrito Federal. Entre as pessoas investigadas e que serão ouvidas pela polícia estão 11 candidatos, um suposto aliciador e uma mulher, que ainda não teve o envolvimento na quadrilha definido.

De acordo com as investigações, entre os candidatos estão o filho do suposto aliciador, um açougueiro que não tem nenhuma formação em direito, conforme exigia o edital e o candidato aprovado em primeiro lugar. Nenhuma das pessoas conduzidas coercitivamente foi presa em março quando foi feita a primeira parte da operação.

Depois de ouvidos, os investigados vão ser liberados. A polícia também apreendeu diversos celulares e documentos.

O concurso está suspenso por decisão da Secretaria de Gestão e Planejamento de Goiás (Segplan), responsável pela seleção, e por liminar do Tribuna de Justiça.

Irregularidades

No dia 12 de março, cinco pessoas foram presas após a segunda fase do concurso suspeita de envolvimento na fraude. O médico Antônio Carlos da Silva Francisco, apontado como aliciador do esquema, além do bacharel em direito Armando Colodeto Júnior, o contador Fábio Alves de Oliveira, o ex-vereador de Palmeiras de Goiás, Magno Marra Mendes e Suzane Fonseca dos Santos, que teriam adquirido as vagas. Eles foram liberados após audiência dois dias após a detenção.

Em depoimento, três dos suspeitos confessaram a fraude. Em um áudio, Suzane Fonseca disse que pagou cerca de R$ 5 mil aos aliciadores do esquema, que chegaram a exigir que ela até vendesse a casa da mãe para pagar o restante do valor combinado.

Certame

A Segplan divulgou o edital do concurso em novembro de 2016. O processo conta com 36 vagas com salário de R$ 15.250,02.

O processo seletivo é composto por oito etapas: provas objetivas, provas discursivas, avaliação médica, avaliação de aptidão física, exame psicotécnico, avaliação de vida pregressa e investigação social, curso de formação profissional e avaliação de títulos.

Os concorrentes precisam ter diploma de curso superior de bacharel em direito. A jornada é de 40 horas semanais e exige disponibilidade para viagens.