Preso em GO já tinha sido indiciado por dopar e roubar homem em SP

Preso em Goiânia suspeito de dopar e roubar dois homens, Julio Cezar Faria, de 28 anos, já foi indiciado por cometer o mesmo crime contra um morador de Taboão da Serra, em São Paulo. Segundo o delegado responsável pelo caso, Murilo Gonçalves de Almeida, após o golpe, o jovem voltou para Aruanã, cidade no noroeste de Goiás onde morava, e foi preso.

“Primeiro, ele foi autuado por receptação, mas depois localizados a vítima, que contou a história. Eles se tornaram amigos, foram para um hotel e lá ele ofereceu um suco, quando a vítima adormeceu, ele levou o carro e os pertences”, disse ao G1 Almeida.

O caso aconteceu no início de 2016. Na época, Julio Cezar negou o crime e alegou que a vítima havia emprestado o carro. Porém, com as provas e o relato da vítima, o delegado o indiciou por roubo mediante meio que tornou impossível a defesa da vítima.

O Poder Judiciário recebeu a denúncia contra Julio Cezar no dia 13 de abril de 2016. De acordo com o Tribunal de Justiça de Goiás, o juiz Luis Henrique Lins Galvão de Lima já solicitou a presença dele para se pronunciar sobre a acusação. Porém, o jovem não foi localizado e está em curso o processo para que seja notificado por meio de edital.

Detido na cadeia de Aruanã, Julio Cezar conseguiu fugir ao dopar os dois agentes de plantão, em outubro de 2016. Ele era o responsável pela cozinha da cadeia e se aproveitou da situação. A polícia ainda aguarda o resultado do exame que aponta qual substância o jovem usou.

Responsável pelo presídio, a Superintendência Executiva de Administração Penitenciária (Seap) informou, em nota, que “instaurou uma sindicância para apuração dos fatos e punição dos responsáveis pela falha” na unidade de Aruanã.

Suspeito de seduzir e dopar vítimas para golpes tem 18 passagens na polícia

Prisão

Foragido desde então, Julio Cezar voltou a ser preso na quarta-feira (3) no apartamento de um cantor sertanejo, no Setor Alto da Glória, em Goiânia. A Polícia Civil não revelou a identidade do artista, que conhecia o rapaz há dois meses.

O suspeito estava dormindo há 15 dias na casa do sertanejo após prometer emprego. “Ele disse que era empresário e tinha muita influência política, inclusive dentro do governo, podendo melhorar a carreira do cantor. O que não é verdade”, relatou a delegada responsável por investigá-lo em Goiânia, Madga D’avila Candido de Souza.

O suspeito era investigado na capital há dois meses, desde que um gestor comercial procurou a polícia para denunciá-lo. “O Julio Cezar tentou efetuar um cadastro com uma empresa de televisão com o nome dessa vítima. A empresa entrou em contato com a vítima, que explicou a situação e pegou o endereço do apartamento. Então, pedi a prisão preventiva”, explicou a delegada.

De acordo com Magda, Julio Cezar prejudicou pelo menos quatro pessoas nos últimos meses. Com o preso, ela encontrou pertences das vítimas como documentos, cartões e um carro.

Julio Cezar, que já possui 18 passagens pela polícia, deve ser indiciado desta vez por estelionato, falsidade ideológica, uso de documentos falsos e roubo. A polícia segue investigando o caso para identificar novas vítimas e saber se ele também cometeu outros crimes.

O jovem foi transferido do 13º Distrito Policial de Goiânia, onde estava detido, para o Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, na Grande Goiânia.

Contato pela internet

Um gestor empresarial, de 35 anos, denuncia que foi dopado e roubado por Julio Cezar no dia 19 de março deste ano, um mês após eles se conhecerem por um aplicativo de relacionamentos. O homem conta que o jovem insistiu para que saíssem sozinhos para um bar da capital e, depois, para que bebesse.

A vítima só acordou 15 horas depois em um hospital de Morrinhos, no sul goiano, após um acidente de carro. “As enfermeiras me contaram do acidente com o meu carro. Não me lembro de nada depois do bar. Não sei porque ele pegou a rodovia. Jamais passou pela minha cabeça que ele ia me dopar. Mexeu psicologicamente e financeiramente comigo”, disse ao G1 a vítima, que prefere não se identificar.

Uma foto registrada pela vítima no encontro mostra que Julio Cezar estava com um saquinho na mão (veja abaixo). O gestor crê que nele estava a substância usada para dopá-lo, que ainda não foi identificada pela Polícia Civil.

Foto mostra suspeito segurando pacote com substância que pode ter sido usado para dopar vítima (Foto: Paula Resende/ G1)

Após o acidente, Júlio Cézar abandonou o carro do gestor, um Jeep Renegade, e não o acompanhou no hospital. Ele roubou o celular e a carteira da vítima, que tinha documentos e cartões.

De acordo com a delegada responsável pelo caso, Madga D’avila Candido de Souza, a corporação conseguiu rastrear e recuperar o telefone, que havia sido colocado à venda em um site e adquirido por um jovem. Já o carro, segundo a vítima, segue estragado porque a seguradora alega que o motorista estava embriagado e não vai ressarci-lo.

Também pela internet ele conheceu um autônomo de 29 anos, que prefere não se identificar. No último sábado (29), a vítima e Júlio Cezar se encontraram em um supermercado, onde compraram uma garrafa de vinho, foram para a pizzaria e, em seguida, um motel.

O autônomo acordou em um posto de saúde de Abadiânia, no Entorno do Distrito Federal. “Depois de beber o vinho, não me lembro de mais nada. O pessoal me disse que um homem me deixou no posto dizendo que eu estava passando mal, que ia lanchar e que logo voltava, mas não voltou”, relata o homem.

Neste caso, conforme a investigação, Julio Cezar roubou carro, uma folha de cheque assinada, R$ 50, e o celular da vítima. Estes pertences foram recuperados com o jovem na quarta-feira.