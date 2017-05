Adolescente que sumiu em SC há 5 meses morre após acidente em Caldas Novas

Coube a cabo Tilmamm da policia militar a dura missão de localizar e informar à família da adolescente que foi vítima de um grave acidente ocorrido durante a madrugada sobre sua morte.

Segundo a Militar durante toda a madrugada após o ocorrido foi feito a busca incessante para localizar os familiares, já que a jovem so portava a carteira de identidade, e o rapaz que pilotava a moto não tinha muitas informações sobre sua vida.

Após muitas busca, a família que mora em Joinville Santa Cataria foi informada do fato, sobre forte comoção a Cabo conseguiu narrar o acontecido e ressaltou que foi um momento bastante difícil ao perceber pelo telefone o desespero dos pais.

Os pais tinham esperança de encontrar a filha viva, Brenda fugiu de casa a cerca de 5 meses, e estava morando em Caldas Novas sem dar informações aos seus famíliares que estavam desesperados com seu sumiço, lamentavelmente agora os pais estão vindo a cidade para buscar o corpo da filha.

ENTENDA O CASO.

O grave acidente envolvendo uma moto e um carro aconteceu na madrugada de hoje 7/5 na Av.B na cidade das Águas Quentes, a colisão entre os veículos fez uma vítima fatal, a jovem que estava na garupa da moto chegou a ser socorrida pela equipe do Samu e encaminhada à UPA mas não resistiu aos graves ferimentos e veio a óbito.

A vítima foi identificada como sendo Brenda Gabriele Cidral (16 anos) natural da cidade de Joinville/ SC.

Brenda teria fugido da casa dos pais no dia 15/12/2016, e estaria morando em Caldas Novas, aqui a adolescente era vista trabalhando como captadora (cotas) na região central da cidade, porém era desconhecida sua história familiar.

Segundo informações o corpo da adolescente está no IML aguardando a chegada dos familiares.

O nome do rapaz que estava pilotando a moto ainda não foi divulgado, ele não corre risco de perder a vida, as causas do acidente estão sendo investigadas, (também não foi passado os dados do carro e do condutor (do mesmo).

Fica aqui o pedido de orações para que Deus possa confortar os corações de familiares e amigos da jovem Brenda que voltou para casa tão precocemente.

Fonte: Redes Sociais/ Lúcia Moreno