Vereador teve acesso a documento que comprova que somente em 2016 Caldas Country pagou mais de 400 mil reais em impostos para a Prefeitura de Caldas Novas

O vereador Léo de Oliveira (PPL) que já esta sofrendo ataques da central de produção de mentiras instalada na prefeitura, recebeu documentos que comprovam uma fortuna que a prefeitura recebeu em impostos do Caldas Country, evento realizado todos os anos em Caldas Novas com atrações da música sertaneja. Segundo o vereador o empresário Fernando Clemente responsável pelo projeto entregou em suas mãos a relação dos impostos ISS e ISSQN e pasmem, somente no ano de 2016 desse evento entrou nos cofres da prefeitura 407.160,41 (quatrocentos e sete mil, cento e sessenta reais e quarenta e um centavos). Em uma postagem nas redes sociais o vereador com base no caos que esta a cidade perguntou onde foi parar tanto dinheiro e isso sem contar nos últimos 04 anos. Mesmo o prefeito sendo cassado também por abusar dos meios de comunicação a reação foi imediata e a central de mentiras já começaram a produzir informações falsas de que o vereador havia se vendido ao grupo da deputada Magda Mofatto simplesmente pelo fato de ter apresentado a sociedade o tamanho do imposto pago pelo evento só em 2016. Imagina os outros juntando os outros eventos. Dinheiro não faltou para fazer UTIs, asfaltar setores, colocar esgoto, construir creches, escolas, limpar a cidade, garantir transporte público, médicos, remédios para a população, exames de alta complexidade e exames comum. Não faltou dinheiro, afinal foram 750 milhões em impostos nos últimos 04 anos que simplesmente sumiram… As poucas obras feitas na gestão do prefeito cassado foram de verbas federais e ainda sim muitas ficaram paradas ou estão sendo arrastadas, pois o período eleitoral aproxima e precisa que a mídia diga que as obras começaram. O que daria para fazer com mais de 400 mil reais pagos por apenas um final de semana?

Fonte: Plantão Policial