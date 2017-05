Menor que pilotava moto em acidente que matou menina de SC diz à polícia que motorista de carro foi culpado

O estudante de 16 anos que pilotava moto durante acidente que matou Brenda Gabriela Cidral, 16, disse à Polícia Civil que não furou sinal e que o motorista do carro estava em alta velocidade, em Caldas Novas. O delegado Leylton Barros, que apura o caso, ouviu depoimento do adolescente nesta terça-feira (9), quando ele também confirmou que namorava a vítima, desaparecida há 5 meses em Joinville (SC).

Brenda morreu após a moto em que ela estava e um carro baterem na madrugada do último domingo (7). Após o acidente, o motorista do carro, um jovem de 20 anos, evadiu do local e alegou à Polícia Civil que não permeneceu no cruzamento por medo. O delegado afirma que ainda apura as circunstâncias do acidente.