Em Caldas Novas, Polícia Militar realiza operação inquietação nesta madrugada de quinta-feira (11).

A operação inquietação tem acontecido com mais intensidade durante as noites e madrugadas na cidade das Águas Quentes.

Com os trabalhos preventivos Policiais militares do 26°BPM sob o comando do TC Belelli visam combater a criminalidade identificando com as ações marginais que insistem na prática criminosa.

Frequentemente nas operações tem sido aprendido armas, drogas, objetos provenientes de crime, e recapturados foragidos da justiça.

Fonte: Redes Sociais / Lúcia Moreno