Em Caldas Novas veículo roubado em Aparecida de Goiânia seria vendido na cidade das águas quentes

Veículo Roubado na por volta das 04h da madrugada de hoje 11/05 foi recuperado por Policiais Militares Rodoviários da 1ªCIPMRv.*

Por volta das 10h30min de hoje, o 2º Sgt Humberto que estaria retornando de Goiânia/GO, à paisana, visualizou na GO 139 KM 066, próximo ao Auto Posto Boa Vista, 02 indivíduos em atitude suspeita em um veículo VW GOL placa OGO-4662 de Aparecida de Goiânia e que diante da suspeição resolveu consultar a placa do veículo pelo aplicativo SINESP cidadão, constatando-se então que se tratava de um veículo com registro de ROUBO/FURTO.