Em Caldas Novas veículo desgovernado invade casa de ex-vereador.

Segundo informações o fato ocorreu por volta das 22:30 horas da noite sábado 13/05 na Avenida Caxambú Qd 43, onde reside o ex vereador Claudio Costa Claudinho.

Claudinho relatou que havia acabado de sair de casa para ir até a residência de sua mãe, quando recebeu a ligação de sua esposa Rogeriana que estava bastante nervosa e assustada, relatando que um veículo havia derrubado o muro da casa.

De imediato o ex vereador retornou para casa e constatou a veracidade dos fatos, e disse que ficou bastante aliviado ao ver que a esposa e seu filho estavam bem.

O impacto foi tão forte que derrubou parte do muro da casa do ex vereador, e ainda a lixeira, e atingiu a parte elétrica deixando o local sem energia.

Os primeiros levantamentos dão conta que o veículo Toyota Corolla dirigido por um rapaz identificada com Weider estava em alta velocidade, o mesmo teria perdido o controle da direção vindo a colidir na residência do ex vereador Claudinho.

O condutor do veículo foi socorrido pela equipe do corpo de bombeiros e encaminhado para atendimento médico.

A Polícia investiga o caso.