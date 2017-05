Jogadores de todo o Brasil participam da Liga Centro-Oeste de Poker em Caldas Novas

Praticado no mundo todo, o poker surgiu há muitos anos e tem ganhado cada vez mais adeptos. Impulsionado pelo poker online, o esporte intelectual com normatização e respaldo de associações, como xadrez e gamão, se transformou numa enorme indústria, sendo um dos jogos mais jogados do mundo.

Na região Centro-Oeste, não é diferente. A explosão do poker online trouxe consigo o surgimento de clubes de poker por todos os lugares e a região central do país tem ganhado renomadas casas de poker.

Para o empresários e jogadores, Douglas Vieira, um dos sócios da empresa Poker Mind, não é difícil entender porque o poker se tornou tão popular. “A chance de transformar alguns dólares em milhões é claramente o atrativo principal. Mas o que também separa o poker dos outros esportes é a ideia de que jogadores de todos os níveis têm a chance de competir uns contra os outros”, explica.

Foi a partir desta demanda que a Poker Mind, empresa com anos de experiência em gestão de casas de poker, criou a Liga Centro-Oeste de Poker (LCOP). A primeira etapa da Liga será realizada entre os dias 31 de maio a 05 de junho no resort L’acqua diRoma Resort, na cidade de Caldas Novas, o maior complexo de Caldas Novas e um dos principais destinos turísticos da região. Os participantes terão uma experiência completa no glamouroso universo do poker.

O torneio principal (Main Event) terá uma premiação garantida de meio milhão de reais e o ganhador do ranking 2017 ainda levará um carro zero km para casa. “Além disso, teremos também torneios paralelos e satélites classificatórios de todos os estilos e para todos os investimentos, priorizando sempre o melhor custo benefício”, explica Douglas Vieira.

A LCOP 2017 é composta por etapas trimestrais, sendo o primeiro, agora e o segundo já com data para meados de setembro, e o terceiro em Dezembro. Quem melhor se destacar nos torneios desta etapa e conseguir a primeira colocação do ranking ao fim da segunda etapa, além do prazer de se destacar como melhor player da liga, ganhará um veículo Onix oferecido por um de nossos patrocinadores da AK Poker.

O comentarista e narrador Guilherme Kalil é presença confirmada no torneio. Ele será o comentarista oficial da Liga que será transmitida em oito redes sociais simultaneamente. Celebridades do poker goiano, como o ganhador mundial João Bauer, Thiago Raposo, Larissa Metran, Jana Estrozi, Gustavo Luz, Cláudio César, Douglas Vieira, Artur Guerra também vão prestigiar o torneio.

Estrutura

Dentre os diferenciais estruturais do evento, a logística e facilidade de acesso à cidade e ao complexo hoteleiro são os diferenciais. “Resolvemos aliar o luxo de um resort com a praticidade dos jogadores não precisarem sair do local para jogar. Aqui eles vão poder trabalhar, se divertir e também de descansar”.

O torneio será realizado Centro de Convenções do L’ácqua di Roma num salão de 1250 m² com ampla estrutura acessória, como sala de imprensa, centro de entrevistas, centro de transmissão ao vivo, sala de descanso, bar e restaurante, etc. Ao todo terão 50 mesas para os jogos.

As condições oferecidas pelo L’ácqua di Roma, desde o valor das diárias para o evento, são diferenciais do existente no mercado e apoia o poker nacionalmente para que Caldas Novas, seja a Capital do Poker no Brasil, assim como é Las Vegas nos EUA.