Presidente da Câmara de Caldas Novas viabiliza emenda parlamentar para o município

No dia 15 de maio, o Presidente da Câmara Municipal de Caldas Novas, vereador Marinho Câmara (SD), esteve no escritório regional do deputado federal Lucas Vergílio (SD), acompanhado do presidente municipal do Partido Solidariedade, Ailton Tayo, onde o deputado entregou uma emenda parlamentar de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para a cidade.

Marinho Câmara disse que está sempre em busca de melhorias para o município. “Sou representante do povo na nossa cidade, e busco incessantemente benefícios para os moradores e empresários de Caldas Novas”, assegurou.

A verba vem através de uma emenda de nº 37040001, designada a Secretaria Especial de Agricultura Familiar e será aplicada nas ações de apoio ao desenvolvimento sustentável do município de Caldas Novas.

O presidente Marinho se diz muito satisfeito em poder intermediar com o deputado e conquistar essa verba para cidade. “Fico extremamente feliz em poder contribuir com melhorias e benfeitorias para a cidade que tanto tenho admiração e apego”, completou.

Fonte: Assessoria de Imprensa Câmara Municipal de Caldas Novas