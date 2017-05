Parte de hospital é interditada por falta de higiene, em Caldas Novas

A Superintendência de Vigilância em Saúde do Estado de Goiás (Suvisa) interditou o centro cirúrgico, a central de esterilização de equipamentos e a lavanderia do Pronto Atendimento Infantil (PAI) e da Maternidade Amor e Esperança (MAE) em Caldas Novas, no sul goiano. O órgão informou à TV Anhanguera que, após denúncia do Ministério Público de Goiás (MP-GO), realizou uma vistoria e encontrou irregularidades sanitárias no local.