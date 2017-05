Dinheiro desviado de bilheteria do Parque Mutirama e Zoológico era usado ‘para fins políticos’, diz promotor

O dinheiro desviado por organização criminosa da bilheteria do Parque Mutirama e do Zoológico, em Goiânia, era usado para fins políticos e enriquecimento pessoal, segundo explicou o promotor Ramiro Carpenedo Netto. O Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) investiga a atuação do grupo na Agência Municipal de Turismo, Eventos e Lazer (Agetul), que administra as unidades, durante operação batizada de “Multigrana”.

“O dinheiro desviado a gente já tem certeza e pode afirmar que servia tanto para o enriquecimento pessoal dos líderes do esquema quanto para a repartição dos operários e vinculação para fins políticos partidários também”, afirmou o promotor Netto durante coletiva nesta terça-feira (23), que não citou nomes ou partidos dos envolvidos.

Também segundo o promotor, a organização faturava cobrando por bilhetes vendidos em duplicidade no Mutirama. O MP-GO apurou que algumas gráficas duplicavam os ingressos, portanto, a venda das entradas duplicadas era embolsada pela organização e não entrava no caixa do Parque.

“A gente já apurou a participação de gráficas. Não se sabe ao certo se as gráficas têm conhecimento do que era feito com os ingressos duplicados. […]Quando o ingresso era entregue na catraca e inutilizado, rasgado, eles tinham que usar os ingressos duplicados e vendiam de novo”, explicou.

Outra forma usada pelo grupo para não contabilizar as entradas vendidas era a revenda de ingressos que já haviam sido entregues na catraca e não fora rasgados. Para isso, era preciso que a organização contasse, inclusive, com bilheteiros.

“Você tinha alguém na bilheteria já direcionado para pegar o ingresso, repassar o ingresso feito em duplicidade, alguém na catraca para receber o ingresso. […] Essas pessoas que estavam naqueles pontos recebiam valores em dinheiro e outras ainda ficavam com um pouco odo que era arrecadado para elas. A maior quantia ia para os chefes da organização criminosa”, esclareceu.

Promotores continuam investigação para apurar detalhes do esquema (Foto: Vanessa Martins/G1)

Desvios

O promotor relata que, em um domingo no início de janeiro deste ano, foi registrada arrecadação de cerca de R$ 3 mil. Cerca de 15 dias depois, após a Agetul tomar medidas administrativas para tentar conter a organização, o registro de arrecadação foi de R$ 35 mil.

“A gente tem uma estimativa inicial de desvio de R$ 60 mil apenas no Mutirama por final de semana. Material apreendido hoje vai para área técnica para ter uma estimativa mais científica. A gente vai poder falar, com certeza, na casa de milhões. O total desviado deve chegar de sete a oito dígitos”, declarou.

O promotor destacou ainda que os membros da organização eram pessoas que tinham vínculos políticos com pessoas do alto escalão do grupo.

“Tem influência política de lideranças políticas locais. A própria gestão da organização criminosa passa por essa influência política. Ou seja, na indicação das pessoas que ocupam os cargos estratégicos nessa organização na diretoria, na presidência da autarquia em gestões passadas, seja na própria destinação da verba”, afirmou.

Ministério Público faz operação contra desvio na venda de ingressos do Mutirama e Zoológico (Foto: Giovana Dourado/TV Anhanguera)

Operação

Ao todo, a ação, batizada de “Multigrana”, cumpriu quatro mandados de prisão temporária, cinco de condução coercitiva e 12 de busca e apreensão em Goiânia, Aparecida de Goiânia e Senador Canedo.

Segundo direção da Agetul, a operação começou após uma denúncia da própria agência, que comparou o total da bilheteria deste ano com o arrecadado em anos anteriores. Em 2017, o lucro foi de R$ 20 mil, enquanto em R$ 2016, apenas R$ 2 mil. Essa discrepância chamou a atenção do órgão, que denunciou o caso ao Ministério Público.

O promotor responsável pela investigação não confirmou, mas também não negou a afirmação da Agetul.

Ainda segundo a agência que cuida dos parques, será feito um controle mais rigoroso das vendas dos ingressos. Entre essas medidas estão a aquisição de catracas eletrônicas e uso de pulseiras numeradas por parte dos visitantes.