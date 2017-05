Em Caldas Novas, jovem é levado para uma estrada na zona rural e morto a tiros

Policiais Militares de Caldas Novas foram acionados e seguiram para uma estrada na zona rural próximo a GO 213 que liga a cidade de Caldas Novas a Ipameri. Chegando ao local havia uma equipe do SAMU prestando os primeiros socorros a uma vítima alvejada por disparos de arma de fogo. A vítima foi conduzida ao UPA de Caldas Novas porem não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. O jovem foi identificado como sendo Roberto Borges Souza Filho de 18 anos. Ainda segundo a polícia, antes de morrer Roberto disse que foi 03 homens que estavam em um gol de cor branca e que não os conhecia. A vítima sofreu disparos no tórax, perna e na barriga. A polícia civil agora trabalha para identificar os autores. O jovem tinha passagem pela polícia quando ainda era menor.