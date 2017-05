Vaza conversa de vereador líder do prefeito de Caldas Novas insinuando que TRE-Go está comprado

A segunda feira começou quente em Caldas Novas após o Jornal Diário da Manhã que circula em todo Estado de Goiás trazer uma conversa do vereador Rafael Moraes que é líder do prefeito na Câmara de Vereadores insinuando em uma conversa de WhatsApp que a situação do seu prefeito Evandro Magal estaria dominado no TRE ( Tribunal Regional Eleitoral) inclusive já dizendo que a votação dos juízes no tribunal seria de 11 a 0 fazendo insinuação ao número de Magal. A reportagem do jornal também apurou que Rafael Moraes ainda tentou mentir ao dizer que aquilo era montagem, mas voltou atrás. Após ser cassado em Caldas Novas Magal permanece no cargo até ser julgado pelo TRE em Goiânia onde caso seja confirmado sua cassação sairá imediatamente de sua cadeira de prefeito. Com esse vazamento vindo justamente de uma autoridade que é líder do prefeito na casa legislativa de Caldas Novas a situação do prefeito pode ficar ainda pior. Imagina hoje pela manhã os juízes lendo essas insinuações do vereador? A matéria é destaque hoje no jornal Diário da Manhã que tem circulação em todo Estado de goiás e deve ganhar repercussão ainda maior. O jornal esta nas bancas, mas corra loga que com certeza deve sumir os jornais de Caldas Novas. Veja a matéria completa no link abaixo:

