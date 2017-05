Comando da PM de Caldas Novas cria patrulha maria da penha e mais de 1200 armas apreendidas serão destruídas nos próximos dias

O Comandante da PM de Caldas Novas tenente coronel Carlos Eduardo Belelli anunciou a criação da patrulha “Maria da Penha” somente para atender crimes contra mulheres. Uma equipe específica e treinada para os casos de violência contra mulheres estará atuando já nos próximos dias. Segundo o comandante é preocupante o número de violência doméstica em Caldas Novas e o principal alvo tem sido as mulheres. Essa nova modalidade de policiamento é em conjunto com a Delegacia de Atendimento a Mulher (DEAM) que tem apoio da delegada titular desta delegacia, Sabrina Leles. “Vamos trabalhar duro para diminuir essas ocorrência contra nossas mulheres, os números são preocupantes e a possibilidade de mortes é iminente, mas em conjunto com a polícia civil através da competente delegada Sabrina Leles vamos combater essa covardia contra as muitas mulheres que vivem refém de psicopatas dentro de casa.” disse o comandante. Também nos próximos dias a PM deverá promover a destruição de mais de 1200 armas de fogo que foram usadas em diversos crimes. O comandante catalogou e junto o Poder Judiciário deverá destruir essas armas.

Fonte: Plantão Policial