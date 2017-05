Infestação de grilos assusta e tira o sono de moradores de Porangatu, GO

Uma infestação de grilos está assustando a população de Porangatu, região norte de Goiás. A grande quantidade de insetos no centro da cidade também tira o sono dos moradores por causa do barulho insistente e agudo provocado por eles, principalmente durante a madrugada. Para combater a praga, o setor de Vigilância, Endemias e Zoonoses do município estão realizando uma força-tarefa.

O trabalho começou a ser realizado na tarde de segunda-feira (29). Os agentes descobriram uma grande concentração dos bichos no canteiro central da principal avenida da cidade e começaram a atuar no local.

O gerente de endemias, Mário Arruda, explicou como é possível combater o grilo. “[Manter] a higiene, fechar a casa e fazer e fazer uma dedetização com uma empresa especializada ou estar utilizando, de maneira adequada e seguindo o rótulo, esses sprays de veneno comum que você encontra em supermercado”, destaca.

A coordenadora de Vigilância em Saúde de Porangatu, Wérica Alcântara, diz que trabalha com duas hipóteses para a grande quantidades de grilos na zona urbana da cidade.

“Devido a temperatura, o aquecimento e também temos o desmatamento, que faz com que eles saiam do seu habitat natural e venham para a cidade a procura de alimento. A gente tem outra teoria que seria pelo período da colheita de grãos. Para a secagem dos grãos, é usada uma substância que faz com que eles saiam do seu habitat”, detalha.

Moradores dizem que grilos invadem casas e lojas de Porangatu (Foto: Reprodução/TV Anhanguera

‘Ninguém dorme’

Entre os moradores, as reclamações são constantes. O aposentado Musa Rashid diz que ter uma boa noite de sono se tornou um tormento. “A noite ninguém dorme porque tem barulho demais”, afirma.

Já a vendedora Eliene Silva diz que os insetos também estão invadindo casas e até lojas, como a que ela trabalha. “Esses dias veio uma cliente aqui e o grilo pulou no pé dela. Ela saiu toda assustada”, lembra.