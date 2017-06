Em Caldas Novas Polícia Civil prende homem acusado de falsificar documentos de um terreno, e vende-lo se passando pelo proprietário.

Na tarde desta quarta-feira, 31/05, Policiais Civis de Caldas Novas prenderam André Martins Ramos, 29 anos, em flagrante delito pela prática do Crime de Uso de Documento Falso.

O falsário se utilizava de uma procuração pública de um proprietário de um terreno situado no Setor Jardim Serrano, procuração esta que lhe dava plenos poderes sobre o imóvel.

André foi preso no exato instante em que se encontrava no Cartório de Registro de Imóveis, local onde pretendida lavrar uma escritura transferindo a propriedade do terreno para um comprador.

Foi apurado que a procuração foi confeccionada com o uso de documentos falsificados da vítima, num cartório na cidade de João Pinheiro-MG, local onde o proprietário do terreno, o Sr. A. A. S., de 72 anos, jamais esteve. Com a prisão do falsário, a Polícia Civil evitou um prejuízo no montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) à vítima.

André, que é natural de Goiânia-GO e ostenta anotações criminais por roubo, furto e estelionato, se encontra recolhido na Unidade Prisional de Caldas Novas, à disposição da justiça.

Fonte: Delegado Wllisses Valentim