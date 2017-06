Ex-presidente da Valec, Juquinha das Neves é preso pela Polícia Federal em Goiânia

ex-presidente da estatal Valec, José Francisco das Neve, mais conhecido como Juquinha das Neves, foi preso preventivamente pela Polícia Federal em Goiânia nesta sexta-feira (2). O advogado de defesa diz que acompanha o caso, mas não tem informações do motivo da detenção.

O pedido de prisão foi feito pelo Ministério Público Federal e está relacionado à Operação De Volta aos Trilhos. No último dia 25, Juquinha das Neves chegou a ser conduzido coercitivamente à PF. Na mesma data, o filho dele, o empresário Jader Ferreira das Neves, e o advogado Leandro de Melo Ribeiro foram presos.

Segundo o MPF, Juquinha e Jader “continuaram a lavar dinheiro da propina” mesmo depois de condenados à prisão, “produzindo provas falsas no processo para ludibriar o juízo e assegurar impunidade, além de custearem parte de sua defesa técnica (advogados) com dinheiro de propina”.

A assessoria de imprensa do MPF informou nesta manhã que, após os depoimentos colhidos na última semana, teve mais elementos para solicitar um novo pedido de prisão preventiva, que foi aceito pela Justiça.

No último dia 25, após deixar a sede da PF, o ex-presidente da Valec, estatal responsável pela construção da Ferrovia Norte-Sul negou as acusações em entrevista à repórter Giovana Dourado, da TV Anhanguera. “Tudo correto. Tudo declarado. Não existe nada até agora. Tem seis anos de investigação e é isso aí”. Juquinha das Neves ressaltou ainda que não possui nenhum patrimônio em nome de “laranjas”. Questionado se ele está tranquilo, respondeu: “Tranquilíssimo” (veja vídeo abaixo).

Segundo o MPF, o advogado é suspeito de ser “laranja” de Jader e Juquinha, além de auxiliá-los na ocultação do patrimônio. Os dois seguem presos.

A operação De Volta aos Trilhos é um desdobramento das investigações da Lava Jato e nova etapa das operações O Recebedor e Tabela Periódica. Conforme os procuradores da República, a ação baseia-se em acordos de colaboração premiada assinados com o MPF pelos executivos das construtoras Camargo Corrêa e da Andrade Gutierrez, que confessaram o pagamento de propina a Juquinha das Neves.

De acordo com o MPF, a ação também é embasada em investigações da Polícia Federal que levaram à identificação e à localização de parte do patrimônio ilícito mantido oculto em nome de terceiros (laranjas).

Cotas do capital social de Noroeste Imóveis Ltda., bem como dos imóveis registrados em nome dela: loteamento Jardim Noroeste, com quase 300 lotes, em Água Boa (MT); duas glebas de terra nos municípios de Breu Branco e Goianésia do Pará.