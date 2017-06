Agência do Banco do Brasil em Caldas Novas, foi alvo de assaltantes.

O fato aconteceu nesse final de semana, mas ainda não foi divulgado oficialmente o horários em que os marginais conseguiram adentrar a agência do Banco do Brasil, localizado na região central da cidade.

As primeiras informações são de que os marginais entraram pelos fundos da agência, e lá dentro teriam tentado arrombar a porta de aço do cofre porém não teriam conseguido, segundo a delegada da Polícia Civil Doutora Sabrina Leles plantonista nesse final de semana as investigações agora seguem por conta do GAB (Grupo Antirroubo a Bancos) da Delegacia de Investigações Criminais (DEIC).