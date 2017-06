Grupo é preso em Goiânia suspeito de golpe na venda de carros pela internet

A Polícia Civil prendeu uma quadrilha suspeita de aplicar um golpe ao receber parte do dinheiro da venda de veículos pela internet e não entregar o produto aos clientes. Já foram identificadas quase 30 vítimas, que moram em várias cidades de Goiás.

A delegada responsável pelas investigações, Mayana Rezende, disse que o grupo agia desde 2015. “Eles anunciavam os carros pela OLX e Facebook, pediam só o valor da entrada e o resto era financiado sem consulta aos órgãos de proteção ao crédito. Depois que o primeiro depósito era feito, os criminosos bloqueavam a vítima e não respondiam mais”, contou.

Em nota assinada pelo porta-voz do Facebook, a empresa destacou que os “padrões de comunidade proíbem o uso do Facebook para facilitar ou organizar atividades criminosas que causem danos financeiros a pessoas ou negócios, e removemos qualquer conteúdo desse tipo assim que ficamos cientes. Encorajamos as pessoas a denunciarem conteúdos questionáveis na plataforma para que nossos especialistas possam revisar esses materiais rapidamente”.

Já a OLX informou por meio de nota que “toda negociação é realizada fora do ambiente do site, assim, a empresa não tem controle sobre as transações feitas entre os usuários”. O texto destaca que a empresa oferece dicas para os usuários se protegerem de anunciantes com más intenções.

Ainda segundo a nota, a empresa “disponibiliza um botão de denúncia em todos os seus anúncios, possibilitando que qualquer pessoa denuncie eventuais práticas irregulares ou conteúdos indevidos”, atitudes que levam a OLX a “deletar o anúncio e banir o usuário da plataforma”.

Toda a negociação era feita por rede social. Os criminosos usavam nomes de revendedoras de veículos que existiam em Uruaçu, no norte do estado, para tentar dar mais veracidade à negociação. As vítimas nunca se encontravam com o anunciante e nem viam o carro pessoalmente.

As investigações mostraram que Luan Jhemerson de Sena, de 20 anos, usando o nome falso de Claudionor de Santos, fazia toda a negociação com as vítimas. Já Clemilson Franco de Camargo, 39, e Weber Lopes Camargo, 30, eram responsáveis por agenciar pessoas que emprestassem a conta corrente para a quadrinha receber os depósitos. Já Jhoseffer Siqueira Santos, 25, era quem emprestava a conta do banco aos criminosos.

Os quatro foram presos em flagrante no dia 2 de junho em Goiânia. Eles vão responder por estelionato e associação criminosa.

“Eles devem ter causado um prejuízo de cerca de R$ 30 mil. Os valores tirados de cada cliente não eram altos, mas eles ganhavam no volume. Um deles confessou que fazia três saques por semana”, disse a delegada.

Durante a apresentação Luan disse que cometia os crimes por dificuldades financeiras. “Só tentei ganhar um dinheiro, a situação está difícil, precisava pagar aluguel. Peguei esse dinheiro só para comprar umas coisas para dentro de casa”, contou. Os demais suspeitos ficaram em silêncio.

Todos os presos já têm passagem pela polícia. Segundo a delegada, as investigações ainda continuam para tentar encontrar mais vítimas e também identificar outras pessoas que podem fazer parte dessa quadrilha.