JBS vende para a Minerva negócios na Argentina, Paraguai e Uruguai

A JBS, maior processadora de carnes do mundo, vendeu por US$ 300 milhões (o equivalente a R$ 983 milhões, pelo câmbio atual) todas as ações de suas subsidiárias com operações de carne bovina na Argentina, Paraguai e Uruguai para empresas controladas pela segunda maior empresa de carne bovina do Brasil, a Minerva, de acordo com fato relevante divulgado nesta terça-feira (6).

Esta é a primeira venda de ativos da empresa desde os escândalos da operação Carne Fraca e a delação premiada dos donos da JBS, que colocaram a empresa no centro do noticiário político.

Segundo a empresa de alimentos, os recursos com a transação devem ser usados para diminuir sua alavancagem financeira. A operação foi aprovada por unanimidade pelo conselho de administração da companhia.

O valor de US$ 300 milhões está sujeito a um ajuste “equivalente à diferença entre o capital circulante líquido e o endividamento de longo prazo das sociedades na data de fechamento”, segundo a JBS. O valor estimado em 31 de março de 2017 era positivo em aproximadamente US$40 milhões, diz o comunicado.

Foram adquiridas as subsidiárias JBS Paraguay, IPF, JBS Argentina e Frigorifico Canelones, segundo fato relevante divulgado nesta terça-feira pela Minerva.

Projeções da Minerva

A Minerva imformou que a aquisição foi aprovada pelo seu Conselho de Administração na véspera por meio de suas subsidiárias Pul Argentina S.A., Frigomerc S.A. e Pulsa S.A.

Segundo o frigorífico, após a conclusão da operação, o grupo passará a ter uma capacidade total de abate de 26,380 mil cabeças por dia, contra capacidade de 17,330 mil em 31 de março de 2017.

A aquisição faz parte da estratégia de complementação das operações do Grupo Minerva e representa mais um passo em sua diversificação geográfica na América do Sul, informou o grupo em comunicado.

Após a divulgação da aquisição, a Minerva divulgou estimativa da receita líquida consolidada de R$ 13 bilhões a R$ 14,4 bilhões para os próximos 12 meses. De acordo com os dados divulgados pela empresa, a receita líquida prevista de R$ 10,5 bilhões soma-se à projeção de R$ 3,2 bilhões com a aquisição no Mercosul, resultando em uma estimativa média de R$ 13,7 bilhões para o período de julho de 2017 a junho de 2018.

Negócios da JBS

A JBS iniciou seu projeto de internacionalização em 2005 com a aquisição da Swift Armour, maior produtora e exportadora de carne bovina na Argentina.

A empresa está no centro de uma forte crise política após as delações da empresa atingirem o governo de Michel Temer. Desde a eclosão do escândalo envolvendo investigações de corrupção na empresa, suas ações acumulam forte queda na bolsa, com perda de R$ 8 bilhões em valor de mercado.

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) abriu ao menos 11 processos para investigar irregularidades da JBS, entre elas para apurar a veracidade de informações divulgadas pela empresa e sua conduta ao fechar acordo de colaboração premiada com a Justiça.

A expansão dos negócios da JBS seu nos últimos anos se deu com o apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O faturamento do frigorífico saltou de R$ 4 bilhões em 2006 para R$ 170 bilhões em 2016.

Em 2014, a JBS se tornou a segunda maior empresa do setor de alimentos do mundo, ficando atrás apenas da Nestlé, totalizando um faturamento de cerca de R$ 120 bilhões, com um aumento de 30% nas venda.

Em 2016, a receita líquida da JBS somou R$ 170,38 bilhões, alta de 4,6% ante o registrado no ano anterior, ficando à frente da Vale (R$ 94,6 bi), Ultrapar (R$ 77,3 bi) e Ambev (R$ 45,6 bi), segundo dados da provedora de informações financeiras Economatica.