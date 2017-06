Secretário de saúde de Caldas Novas, confessa a vereadores rombo de 9 milhões deixado pelo próprio governo Evandro Magal

Um rombo de 09 milhões de reais foi o que disse o secretário de saúde José Ricardo em uma convocação feita pela Câmara de Vereadores de Caldas Novas na manhã desta segunda feira (05). O secretário foi sabatinado pelos vereadores da base do prefeito e da base da população que são somente 05 dos 15 parlamentares. Pela primeira vez o tom das perguntas foram o mesmo entre base e oposição. Todos os problemas da saúde de Caldas Novas só tem um problema tem um nome e chama-se Evandro Magal. José Ricardo disse também que não sabia da gravidade no centro cirúrgico de Caldas Novas que levou a sua interdição (Quando o Plantão Policial denunciou ele negou que havia problemas). O secretario disse ainda que a situação da saúde não vai melhorar e que vai conter gastos que vão afetar diretamente a população. Perguntado sobre o credenciamento das UTIs que já matou dezenas de pessoas, José Ricardo desmentiu Evandro Magal que costumeiramente vem colocando nas redes sociais sobre o suposto credenciamento que segundo o secretário se quer saiu da cidade de Caldas Novas, não chegou no estado e nem em Brasília como já disse o prefeito em seus vídeos promocionais das UTIs particulares. Até agora o que teve foi um documento repassado ao Severino que é do Conselho de Saúde de Caldas Novas e mais nada… O secretário disse também que esse ano a secretaria gastou cerca 400 mil reais em remédios, ou seja, aproximadamente 100 mil reais por mês o que é bem abaixo da média em uma cidade do tamanho de Caldas Novas com mais de 80 mil habitantes. José Ricardo disse também que não sabe o que aconteceu com o tomógrafo e nem com a peça que foi furtada. O secretario também revelou que os exames de tomografia quer seja regulado ou emergência estão sendo feitos somete em Goiânia, pois a prefeitura tem uma insustentável dívida com o Hospital particular Nossa Senhora Aparecida onde eram realizados os exames. A situação da saúde em Caldas Novas chegou ao fundo do poço e como o secretário disse não vai melhorar. A convocação do secretário só deixou claro que a saúde foi literalmente saqueada e que herdou do próprio governo de Evandro Magal um rombo de 09 milhões. O secretário disse que líquido recebe 5 mil reais e em Morrinhos recebia 13 mil reais de salário. Pode mudar de secretário o tanto que for que o problema esta na administração do atual prefeito que condenou a saúde de Caldas Novas.

Fonte: Plantão Policial