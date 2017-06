Veículos e objetos furtados são recuperados pela PM de Caldas Novas

Enquanto de forma criminosa um programa de rádio em Caldas Novas que é bancado com dinheiro público é usado para denegrir o trabalho do comandante e demais policiais militares da cidade de Caldas Novas atraindo bandidos para cidade. PMs dão resposta recuperando veículos e objetos furtados. Os policiais chegaram a um desmanche de veículos e local de ponto de drogas localizado no setor Itaguaí III. Segundo a polícia o ponto estava com grande movimentação de pessoas ligadas ao mundo do crime.

Na casa policiais do serviço de inteligência e do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) encontraram diversas peças e veículos furtados neste fim de semana. Uma moto Falcon e um Fiat Uno furtado durante as festas juninas na Pestalozzi. Ainda dentro da residência em um dos cômodos os policiais encontraram uma TV da marca Samsung de 60 polegadas furtada no último dia 11 de maio em uma construtora da cidade. No mesmo cômodo os policiais encontraram drogas.

Foram presas 03 pessoas, Renato Alexandre Guimarães, Weverson do Nascimento Guimarães e Glênio Batista de Jesus (fotos). A PM acredita que com a prisão dos 03 tenha desarticulado uma atuante quadrilha de roubo e furto de veículos e de tráfico de drogas que estava agindo na cidade.

Nas últimas 72 horas a PM de Caldas Novas dentro da operação inquietação comandada pelo Tenente Coronel Belelli realizou 06 flagrantes de roubos, recuperou 03 veículos e cumpriu 02 mandados de prisão.

Fonte: Plantão Policial