Vereadores de Caldas Novas são favoráveis a extinção da cobrança da taxa de lixo no município.

Os vereadores Léo de Oliveira (PPL) e Rodrigo Lima (PR) apresentaram um requerimento pedindo a revogação, ou seja, extinção da taxa de lixo que foi acrescentada na conta de água que chega nas residências de Caldas Novas. A taxa de lixo causou indignação na população que vê claramente uma tentativa de extorção promovida pela prefeitura que não faz nada com os impostos da cidade arrecadados. Em um dia que o secretario de saúde revelou um rombo na saúde de Caldas Novas de 09 milhões de reais e outros erros graves, pelo menos a tal taxa teve votação dos vereadores para sua retirada das contas de água e das costas do contribuinte que paga muito e não tem retorno. Isso demonstra que o prefeito que esta cassado em primeira instância e com certeza será cassado pelo TRE (Tribunal Reagional Eleitoral) em 2ª instância esta perdendo sua força na Câmara de Vereadores. O presidente da câmara “Marin da Câmara” ainda tentou retirar o requerimento da pauta, mas foi interpelido pelos vereadores Léo e Rodrigo Lima. Em seguida o presidente colocou o requerimento em votação. Esta segunda feira foi um dia histórico em Caldas Novas onde oposição e base do prefeito se uniram em defesa da população contra a tirania de Evandro Magal, e com certeza prevendo que a casa do prefeito esta caindo os vereadores já ensaiam uma revoada do covil para não ter suas imagens associadas ao prefeito cassado.

Fonte: Plantão Policial