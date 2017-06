Pm de Caldas Novas prende traficante com grande quantidade de drogas desembarcando de um ônibus vindo do entorno de Brasília

Policiais Militares do Serviço de Inteligência da PM de Caldas Novas apreenderam agora pouco quase 03 kg de drogas vindas do entorno de Brasília. Hiago Gomes Mercaldo, 23 anos desembaraca do ônibus na rodoviária intermunicipal de Caldas Novas quando foi abordado pelos policiais. Com ele foi encontrada a droga. Segundo o traficante a droga seria distribuida nos próximos dias na cidade.