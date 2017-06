‘Se excluir Odebrecht perspectivas são boas’, diz advogado de Temer

BRASÍLIA – O advogado Gustavo Guedes, que defende o presidente Michel Temer, afirmou na chegada ao TSE que a exclusão dos depoimentos dos delatores da Odebrecht geraria boas perspectivas para a absolvição da chapa. O tema deve ser debatido na manhã desta quarta-feira.

— Excluindo a Odebrecht resta pouco do processo. Se excluir, temos boas perspectivas de um resultado favorável- afirmou.

Ele contou ter se encontrado com Temer no final da noite de ontem. Questionado se estava registrado na agenda o encontro, brincou:

— Mais um que não estava na agenda, é um hábito do presidente como parlamentar.

A crise política foi deflagrada justamente por um encontro de Temer com o empresário Joesley Batista, dono da JBS, tarde da noite em uma reunião no Jaburu. Joesley gravou a reunião na qual Temer ouviu seu relato de que avançava despesas de Eduardo Cunha é estava de bem com ex-presidente da Câmara e arrematou: tem que manter isso, viu? (Eduardo Bresciani)