Advogada Lorena Paixão disse que dois indivíduos tentaram algemá-la e atiraram no seu veículo

A advogada Lorena Paixão disse que dois indivíduos que estavam em um veículo gol branco, tentaram tira-la do interior do seu carro (Onix) Ela se negou a sair, e o que estava mais próximo do carro à algemou.

Lorena disse que puxou o braço e subiu o vidro rapidamente, acelerou o veículo fugindo do local, e que os indivíduos efetuaram vários disparos de arma de fogo alvejando o carro, ela não se feriu com os projéteis.

O fato aconteceu na tarde de hoje 07/06 no setor Vera Cruz em Goiânia, onde a advogada afirmou que foi a capital a trabalho no caso do DJ Quirino. A advogada informou que foi ao Ministério Público fazer a denúncia do caso.

Fonte: Redes Sociais/Lúcia Moreno