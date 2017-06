Agências da Caixa abrem sábado para saques das contas inativas do FGTS em Goiás

Com a antecipação da quarta etapa de saques de recursos de contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), 97 agências da Caixa Econômica Federal abrirão no sábado para atender aos trabalhadores que querem fazer o saque, em Goiás. De acordo com a Caixa, mais de 299 mil pessoas no estado tem direito a sacar o benefício nesta fase, o que representa R$ 266 milhões.