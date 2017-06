Apesar de revés do Partido Conservador, Theresa May diz que vai formar novo governo

Após se encontrar com a rainha Elizabeth II, a primeira-ministra britânica, Theresa May, afirmou na manhã desta sexta-feira (9) que vai formar um novo governo apesar do revés do Partido Conservador nas eleições legislativas. Em pronunciamento em frente a sua residência oficial, em Downing Street, ela anunciou ter conseguido o apoio do Partido Unionista Democrático da Irlanda do Norte para formar um governo de coalizão.

A votação, realizada na quinta-feira (8), que foi convocada por May, terminou com os conservadores à frente, porém com uma bancada menor. Os conservadores, liderados pela primeira-ministra britânica, tinham 330 assentos no Parlamento e conseguiram até agora 318. O Partido Unionista conseguiu 10 cadeiras e os trabalhistas, por sua vez, surpreenderam obtendo 261 assentos. Por volta de 10h (no Brasil) desta sexta, restava a definir apenas uma vaga.

Esse resultado obrigou os conservadores a formar uma coalizão para garantir a governabilidade. Com o novo aliado, May consegue o apoio 328 parlamentares, o que garantiria a sua governabilidade.

Após o fraco desempenho do Partido Conservador, May enfrentou pedidos para que renunciasse da parte do líder da oposição e sofreu a pressão de integrantes do seu partido, mas descartou a possibilidade de deixar o poder.

A premiê afirmou que pode confiar no parlamento e no apoio do Partido Unionista Democrático da Irlanda do Norte a quem chamou de “amigos”. “Nossos dois partidos têm cultivado uma forte relação durante muitos anos. Isso me dá a confiança para acreditar que conseguiremos trabalhar juntos nos interesses de todo o Reino Unido.”

Foco no Brexit

A premiê declarou que as energias do país precisam ser canalizadas para um acordo de sucesso na saída do Reino Unido da União Europeia, processo que ficou conhecido popularmente como Brexit. O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, cumprimentou May pela vitória e pediu agilidade no início das conversas para a saída do Reino Unido da União Europeia.

“O acordo [com os unionistas] vai nos permitir trabalhar juntos como um país e canalizar nossas energias rumo a um acordo de sucesso para o Brexit, que funcione para todos nesse país, e assegure uma nova parceria com a União Europeia, que garanta nossa prosperidade a longo prazo. Foi para isso que as pessoas votaram em junho, e é isso que vamos fazer”, afirmou.

“Agora ao trabalho”, declarou ao encerrar o seu pronunciamento.

Manifestante anti-governo usa máscara da premiê Theresa May (Foto: REUTERS/Marko Djurica)

Campanha

May antecipou a realização das eleições, que poderiam ter ocorrido em algum outro momento até 2020, com o objetivo de obter a legitimidade que ela necessita para aprovar um modelo de Brexit, que ficou conhecido como “hard”, que prevê a retirada completa da União Europeia. Com esse perfil de acordo, a Grã-Bretanha perderia os privilégios econômicos e se tornaria um parceiro comercial comum do bloco europeu, sujeito a taxas mais altas e condições mais árduas.

Seus opositores defendem o “soft” Brexit, que seria a saída amplamente negociada com a manutenção de privilégios – proposta que encontra resistência entre os países europeus. “May fez um arriscado jogo político do qual saiu derrotada”, diz a editora de política da BBC Laura Kuenssberg.

Em abril, quando convocou as eleições, o Partido Conservador tinha mais de 20 pontos percentuais de vantagem com relação ao Partido Trabalhista, sob liderança de Jeremy Corbyn. Porém, ao longo da campanha, a queda de popularidade foi motivada por diferentes fatores.

Ela anunciou um polêmico plano para cobrar de famílias custos com cuidados domiciliares de idosos. A medida que afeta familiares de pacientes de doenças degenerativas foi batizada de “taxa de demência” e foi retirada do plano de governo após ser alvo de violentas críticas.