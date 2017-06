Desembargadora do Tribunal Eleitoral em Goiânia manda Polícia Federal investigar prefeito de Caldas Novas por compra de votos usando o cartão renda cidadã

Inquérito foi aberto a pedido da desembargadora Nelma Branco Perillo (foto), do TRE-GO que acatou representação do Ministério Público Eleitoral de Caldas Novas. Prefeito é suspeito de ter usado concessão de cartões do Programa Renda Cidadã para pedir votos. A Polícia Federal está com uma investigação em curso para apurar possível ato de captação ilícita de votos cometido pelo prefeito de Caldas Novas, Evandro Magal (PP) durante a campanha eleitoral do ano passado. O inquérito foi aberto a pedido da desembargadora Nelma Branco Perillo, do Tribunal Regional Eleitoral, relatora da representação originária do Ministério Público Eleitoral de Caldas Novas.

De acordo com a assessoria do TRE-GO os autos já foram distribuídos para a Superintendência da Polícia Federal em Goiás (SR-GO) para dar prosseguimento ao inquérito. Ainda em novembro do ano passado, após as eleições municipais, o MP de Caldas Novas fez uma notícia-crime para a Justiça Eleitoral dando conta que o prefeito reeleito descumpria decisões judiciais prolatadas antes ainda do pleito e que vedava a distribuição de benefícios sociais como o cartão Renda Cidadã e similares durante o período eleitoral. Magal teria se valido disso na intenção de captar votos, o que é proibido pela legislação eleitoral. Em março desse ano a desembargadora despachou para a Polícia Federal com um “pedido de providências” para que a autoridade policial apurasse as denúncias e informasse oficialmente a Justiça Eleitoral sobre o que for levantado. Desde então os agentes estão em campo investigando, ouvindo testemunhas e colhendo dados para instruir o inquérito policial. Evandro Magal já é réu em outras ações em curso na Justiça Comum e também na eleitoral por utilização indevida da máquina pública em benefício de sua reeleição. Um desses processos já foi sentenciado e o prefeito e seu vice tiveram o mandato cassado pelo juiz Thiago Bentes, de Caldas Novas, por “abuso do poder de comunicação e superfaturamento de notas”. Além da perda do cargo os dois foram condenados também a uma pena de perda de seus direitos políticos. Após a condenação em primeira instância o prefeito Evandro Magal recorreu para o Tribunal Regional Eleitoral tentando rever a decisão que esta cada vez mais difícil.