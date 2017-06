Mais de 24 mil crianças e adolescentes trabalham em Goiás, diz IBGE

Mais de 24 mil crianças e adolescentes trabalham em Goiás, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Nos últimos dias, uma força-tarefa flagrou 21 menores de idade trabalhando em Goiânia. A ação tem o objetivo de combater o trabalho infantil no estado.

“A exploração do trabalho infantil acontece pelo fato da criança muitas vezes não receber pelo que faz, ou, quando recebe é inferior ao paradigma adulto”, afirmou a auditora fiscal do trabalho, Katleen Lima.

O Dia de Combate ao Trabalho Infantil é lembrado na segunda-feira (12). Antes da chegada da data, Ministério do Trabalho, Juizado da Infância e Juventude, Secretaria de Assistência Social (Semas) e as polícias Rodoviária Federal, Civil e Militar, além da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia, realizaram uma força-tarefa para identificar pontos de exploração do trabalho infantil.

Dez menores foram vistos trabalhando na feira do Setor Morada do Sol. Segundo a auditora fiscal do trabalho, seis menores de idade estavam trabalhando com a família.