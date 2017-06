Final de semana em Caldas Novas, PM realiza operações, várias ocorrências registradas entre elas o estupro de uma mulher de 30 anos.

A PM de Caldas Novas neste fim de semana registrou inúmeras ocorrências, entre elas os costumeiros furtos e roubos de celulares. O roubo em uma residência no setor Itaguai III por volta das 14 horas deste último domingo (11). Segundo informações da polícia uma das vítimas chegou em sua casa e ao entrar para dentro de sua residência foi recepcionado por dois bandidos que já estavam dentro da casa em poder de outra vítima, uma mulher. Os marginais levaram vários pertences dos proprietários da casa e a todo momento ameaçava as vitimas. Após o roubo os bandidos fugiram em uma moto Honda Biz de cor vermelha tomando rumo ao Jardim Serrano. A PM esteve no local, tentou o cerco, mas nenhum suspeito foi encontrado. O serviço de inteligência e policia civil trabalham em conjunto no caso.

Outro fato foi de um estupro também registrado nas primeiras horas da manhã de domingo. Uma mulher de 30 anos seguia para seu local de trabalho quando foi abordada por uma homem moreno de aproximadamente 30 anos com uma pinta no rosto do lado esquerdo. O sujeito armado roubou o celular da vítima e a obrigou subir na moto. Ambos seguiram em direção ao setor Lagoa Quente e em uma localidade onde estão construindo uma casas eles pararam e o autor estuprou a vítima. Em seguida o autor fugiu, a vítima acionou a polícia que esteve no local e lá encontrou as roupas da mulher. A vítima foi levada ao hospital onde recebeu os atendimentos. A polícia civil e serviço de inteligência investigam o caso.

A PM realizou diversas operações, recapturou foragidos da justiça e recuperou motos e veículos roubados e furtados. O efetivo da PM de Caldas Novas esta deficiente, poucos policiais em uma cidade onde há várias autoridades, um prefeito que enche a boca para dizer que é amigo do governador e um deputado estadual do mesmo partido do governo. Até agora a única ação em prol da segurança pública da cidade nos últimos meses foi a vinda de 30 alunos que estão fazendo curso em Caldas Novas que a deputada federal Magda Mofatto através do pedido do comandante conseguiu, e que possivelmente ficarão na cidade após a formação, ainda não é certo. Os outros apenas gravaram vídeos e nada trouxeram para segurança pública de Caldas Novas. Vários PMs estão aposentando e o efetivo só cai ao longo dos anos. Daqui a pouco, se continuar assim, haverá dia que apenas uma viatura ficará nas ruas para atender uma cidade com mais de 80 mil habitantes. E os repórteres patrocinados pelos políticos ainda culpam a polícia!

Fonte: Plantão Policial