Ladrões que roubavam gado e vendiam a carne em Caldas Novas foram presos em Pires do Rio

Ladrões de gado que agiam na região de Caldas Novas e Pires do Rio foram presos na última quinta-feira em Pires do Rio.

O (COD) Comando de Operações de Divisas, efetuou na tarde da última quinta-feira dia (8), a prisão de 5 homens que são acusados de praticarem furto de gado em fazendas na região de Caldas Novas e Pires do Rio.

Segundo a polícia o bando agia na região na tarde da última quinta-feira(08) quando uma equipe do COD passava pelo local e suspeitou de um veículo que estava no acostamento da rodovia GO 309 que liga Caldas Novas a Pires do Rio na altura do Km 25, os policias realizaram a abordagem de um dos ladrões que resultou na prisão de outros 4 criminosos, as prisões aconteceram em duas fazendas da região, ainda de acordo com a polícia os ladrões que são de Caldas Novas, abatiam o gado, descanava os animais e traziam a carne para a cidade das águas quentes onde era comercializada em um açougue que pertence a um dos bandidos.

Foram presos pela polícia, Cleber Dantas de Sousa, 45 anos, Cesar Martins de Oliveira, 41 anos, Soneuson Ferreira de Sousa, 45 anos, Enivaldo Lopes, 43 anos e Kleber Teixeira, 31 anos, com os homens a polícia apreendeu armas, munições e a carne dos animais abatidos pelo bando.