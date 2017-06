Polícia Civil prende acusados de roubo a residência em Caldas Novas

Na manhã da última quarta-feira,(14), Policiais Civis de Caldas Novas deram cumprimento a mandados de prisão preventiva em desfavor de Sinvaldo Augusto Bueno, 32 anos e Gustavo Carvalho de Lima, 25 anos.

Ambos são apontados como autores de um roubo a residência ocorrido no fim do mês de maio, no Setor Residencial Santa Clara. Na ocasião do roubo, ambos os investigados surpreenderam as vítimas, os vendedores L.J.S e G.O., bem como a filha do casal de apenas 04 anos, no momento em que entravam na residência da famíla. Mediante o emprego de ameaça com arma de fogo, Sinvaldo e Gustavo, subtraíram diversos bens das vítimas, dentre eles eletrodomésticos e telefones celulares.