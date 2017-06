Em menos de 24 horas foram registrados 02 suicídios em Caldas Novas. O primeiro caso foi registrado na tarde desta última quinta feira (15) no setor Jardim Tangará. Um homem foi encontrado enforcado onde foi usada uma corda. A vítima foi identificada como sendo José Antônio morador de Corumbaíba que passava o feriado na casa da irmã em Caldas Novas . O outro foi registrado na noite da última sexta-feira (16) na Rua Olegário Borges no setor Parque Real.

A vítima foi identificada como sendo Ranilson Gomes de 55 anos. Segundo as primeiras informações colhidas e marradas pelo comandante da PM de Caldas Novas, Tenente Coronel Belelli no vídeo abaixo, houve um incêndio na casa e em seguida a vítima colocou fim a própria vida usando uma corda. Ainda não se sabe as circunstâncias que levou o homem cometer o suicídio e se foi ele quem ateou fogo na casa. As últimas horas estão sendo bem movimentadas em Caldas Novas com registro de mortes.