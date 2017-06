Enquanto isso jovem está desaparecida

Enquanto isso em Caldas Novas Jovem está desaparecida

Na manhã desta segunda feira [19] foi registrado pela Delegacia de Polícia Civil de Caldas Novas o DESAPARECIMENTO da corretora ÉRIKA SILVANA COELHO, vista pela última vez na madrugada de sábado, em uma festa eletrônica, Caldas weekend 2017, ocorrida em um Resort de Caldas Novas. De acordo com amigos próximos, ela tem entre 33 a 35 anos, é natural de Belém do Pará e trabalha em Caldas Novas há 7 anos. Atualmente atuava como corretora do Grupo REMEX.

Segundo a delegada Sabrina Leles de Lima Miranda titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher [DEAM] de Caldas Novas, quem tiver alguma informação que leve ao encontro de Érika, favor avisar imediatamente à Policia Civil pelo 197 ou ainda, [64] 3454 6640.