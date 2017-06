Filho do diretor regional do SESC é encontrado morto em quarto de hotel em Caldas Novas

Segundo informações Frederico Cysneiro 45 anos foi encontrado morto em um quarto da rede hoteleira do Sesc unidade Caldas Novas.

O corpo de Frederico foi encontrado no banheiro, acredita-se que ele tenha sofrido um mal súbito quando foi tomar banho, o chuveiro estava ligado na temperatura quente, o que provocou queimaduras em parte de seu corpo, e até se cogitou que teria sido uma descarga elétrica. A autópsia irá apontar a causa morte.

Frederico é filho de Júlio Settimi Cysneiro Diretor Regional do SESC /GO, a família estava na cidade das Águas Quentes para participar das festividades juninas da unidade do Sesc de Caldas Novas.

O pai de Federico passou mal ao saber da morte do filho e precisou de atendimento médico.

O corpo de Frederico será velado e sepultado em Goiânia onde reside seus familiares.