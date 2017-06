Fica 2017 começa com filmes, shows e atividades culturais na cidade de Goiás

A 19ª edição do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica) começa nesta terça-feira (20) e vai até o próximo domingo (25), na cidade de Goiás. Além de uma mostra competitiva que reúne filmes de 11 países, o evento terá minicursos, oficinas de cinema e meio ambiente, e uma programação cultural com shows de artistas regionais e nacionais (veja abaixo).

O G1 acompanhou os preparativos para o evento e entrevistou moradores da cidade para saber a opinião deles sobre o maior festival de cinema ambiental da América Latina, que este ano tem como tema: “Cidades Sustentáveis – os desafios do século XXI”.

De acordo com o coordenador regional do Fica 2017, Rodrigo Marra, o objetivo do evento é, além de trazer em destaque a preservação do meio ambiente nas narrativas do cinema, envolver a sociedade no processo de produção e concepção destas histórias.

“A cidade está preparada para receber todos os visitantes e participantes. Vamos lotar as salas de cinema, vamos participar dos debates ambientais, das discussões sobre cinema, e vamos promover uma reflexão acerca do futuro que a gente quer para a humanidade”, afirmou ao G1.

A mostra competitiva oficial do Fica conta com 25 filmes, sendo 15 internacionais e 10 produções brasileiras. Eles serão exibidos no recém-reinaugurado Cine Teatro São Joaquim e na Universidade Estadual de Goiás (UEG).

O prédio da universidade foi transformado, durante o evento, em Cine Cora Coralina, em homenagem a poetiza que viveu e se consagrou na antiga capital do estado.

Cine Teatro São Joaquim, cidade de Goiás (Foto: Murillo Velasco/G1)

Entre os filmes nacionais estão quatro filmes goianos: Algo do que Fica, ficção dirigida por Benedito Ferreira; o documentário Da Margem do Rio o Mar, de Rei Souza; a ficção Terra e Luz, de Renné França; e Real Conquista, um documentário de Fabiana Assis.

VEJA AQUI A PROGRAMAÇÃO COMPLETA DO FICA 2017

O Fica vai contar ainda com atividades culturais que ocuparão diferentes regiões e espaços que são símbolos da cidade de Goiás, como o Museu Casa de Cora Coralina, que recebe no sábado (24) o lançamento do livro “Cidades e Soluções”, escrito por André Trigueiro.

Além destas atividades, outras sete mostras paralelas acontecem durante o festival:

Mostra Paralela do Cinema Brasileiro;

15ª Mostra ABD Cine Goiás;

IX Mostra Infantil (Fica Animado);

I Mostra Infantil com Audiodescrição

I Mostra Saneago de Filmes Temáticos sobre Água

Mostra com o Uranium Film Festival: 30 anos do acidente com Césio 137 em Goiânia;

Mostra UEG

“A programação está bastante intensa. Além das mostras de cinema, o festival também vai contar com uma intensa programação na área de formação, com cursos, oficinas, minicursos, o fórum de cinema, o fórum de meio ambiente, tudo acontecendo na parte da manhã, e as mostras acontecendo à tarde e à noite”, explicou.

UEG foi transformada no Cine Cora Coralina para o Fica, na cidade de Goiás (Foto: Murillo Velasco/G1)

Receptividade

O Fica é considerado, pelos moradores e por associações comerciais do município, o maior evento sediado na cidade de Goiás. Segundo Marlene Velasco, diretora do Museu Casa de Cora Coralina, um dos espaços que recebem o Fica, o festival é uma oportunidade de o município mostrar a importância da preservação do meio ambiente.

“Além de movimentar a economia, há a apresentação de atividades culturais, folclóricas, resgatando as nossas tradições. Este ano eu gostei muito do tema, que é cidade sustentável. Eu acho que nós estamos vivendo um momento muito importante, principalmente na preservação do nosso cerrado”.

“Discutir essas questões, em uma cidade que é Patrimônio Histórico da Humanidade, fortalece nossas ações em defesa do meio ambiente”, disse Marlene Velasco.

Marlene Velasco, diretora do Museu Casa de Cora Coralina (Foto: Murillo Velasco/G1)

De acordo com Suzana Magalhães, presidente da Associação de Restaurantes, Pousadas, Hotéis e Similares da cidade de Goiás, dois 1,3 mil leitos disponíveis no município, pelo menos 1 mil já estão com reservas confirmadas para os próximos dias.

“Todo mundo vem se preparando para este momento. Os restaurantes com expectativa de aumento de vendas. A rede hoteleira também já se prepara de antemão, com investimentos. O mercado local, tanto de artesanatos, quanto de supermercados, amplia suas compras para poder vender e não faltar insumos”, destaca Suzana.

Ela afirma que é necessário pensar outros eventos que atraiam turistas e movimente a economia local.

“A gente pode dizer que nossa economia é concentrada no primeiro semestre, com carnaval, o Fogaréu e o Fica. Precisamos criar eventos, nem precisa ser da grandiosidade do Fica, mas ações em que tenhamos movimento significativo na nossa economia no restante do ano”, afirmou.

Suzana Magalhães prepara restaurante para receber turistas, na cidade de Goiás (Foto: Murillo Velasco/G1)

Programação musical

Ao longo dos seis dias de festival, a cidade de Goiás vai receber diversos artistas regionais e nacionais, que se revezarão em um palcos montados em praças, igrejas e no centro de eventos da antiga capital. O sambista Diogo Nogueira se apresenta no encerramento do festival, no domingo.

Confira abaixo o roteiro completo dos shows:

Terça-feira

20h30 – Saraus de Vila Boa, em frente ao Teatro São Joaquim;

Quarta-feira

19h30 – Rua 57 – Vida Seca, na Igreja São Francisco;

– Rua 57 – Vida Seca, na Igreja São Francisco; 20h30 – Clarão – Banda Terra Cabula, no Palácio Conde dos Arcos;

– Clarão – Banda Terra Cabula, no Palácio Conde dos Arcos; 21h30 – Sr. Blan Chu, no Palácio Conde dos Arcos;

Quinta-feira

19h30 – Concerto Medieval, na Igreja São Francisco;

– Concerto Medieval, na Igreja São Francisco; 20h30 – Encalço – Bruno Moreno, no Palácio Conde dos Arcos;

– Encalço – Bruno Moreno, no Palácio Conde dos Arcos; 21h30 – Valter Mustafé, no Palácio Conde dos Arcos;

Sexta-feira

19h30 – Brasil In Trio interpreta Alessandro Branco Com a Corda Toda, Pedro Braga e Luiz Chaffin, na Igreja São Francisco;

– Brasil In Trio interpreta Alessandro Branco Com a Corda Toda, Pedro Braga e Luiz Chaffin, na Igreja São Francisco; 20h30 – O Mesmo Mar que Nega a Terra Cede à Sua Calma, Bruna Mendez, no Palácio Conde dos Arcos

– O Mesmo Mar que Nega a Terra Cede à Sua Calma, Bruna Mendez, no Palácio Conde dos Arcos 21h30 – Laércio Correntina, no Palácio Conde dos Arcos;

Sábado

19h30 – Pedro Vaz e Jefferson Amorim Duo, na Igreja São Francisco;

– Pedro Vaz e Jefferson Amorim Duo, na Igreja São Francisco; 20h30 – Banda de Câmara Tonico do Padre, na Igreja do Rosário;

– Banda de Câmara Tonico do Padre, na Igreja do Rosário; 20h30 – Nilton Rabello, no Palácio Conde dos Arcos;

– Nilton Rabello, no Palácio Conde dos Arcos; 21h30 – A Ideia do Novo Não Para, Tônzera, no Palácio Conde dos Arcos;

– A Ideia do Novo Não Para, Tônzera, no Palácio Conde dos Arcos; 22h30 – Jukebox From Hell “Destemperado”, Carlinhos Santos, no Palácio Conde dos Arcos;

Domingo