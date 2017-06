Enquanto Isso em Caldas Novas jovem é encontrada e passa bem

Segundo informações de pessoas próximas de ÉRIKA SILVANA COELHO, ela foi encontrada e passa bem, (sem detalhes do seu desaparecimento) a jovem havia saído na noite do último sábado(17), para ir a uma festa ocorrida em um Resort de Caldas Novas, o desaparecimento de Erika chegou a ser registrado na DEAM, e mobilizou as redes sociais.