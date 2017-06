Alunos do curso de formação de soldados da PM tem aula com Batalhão de Operações de Choque em Caldas Novas

Os novos alunos do curso de soldados da Polícia Militar de Goiás que estão cursando em Caldas Novas tiveram nos últimos dois dias aulas com o batalhão de choque. Nessas aulas os novos policiais aprendem técnicas de policiamento em grandes eventos e possiveis choques em grandes manifestações violentas, confrontos de torcidas em estádios de futebol, shows, eventos e outras ocorrências do tipo que envolva multidões. Especialistas do batalhão de choque de Goiânia estiveram na sede da PM de Caldas Novas ministrando as aulas teórica e prática que segue por mais 01 semana vencendo mais uma etapa do curso. Em breve os novos PMs estarão fazendo os estágios operacional nas ruas da cidade reforçando o policiamento.