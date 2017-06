Enquanto Isso em Caldas Novas, mais uma mentira!

Enquanto Isso em Caldas Novas, parece que um certo desespero tem tomado conta do atual Prefeito que dispara a mentir e nem se quer fica envergonhado todas as vezes que é desmentido. Agora pouco o prefeito foi em sua página que é na verdade uma central de mentiras anunciar mais uma das suas piadas. Ele anunciou o voo regular de uma aeronave de grande capacidade para pousar em Caldas Novas vindo de São Paulo com capacidade para 189 passageiros (A GOL não tem nenhuma aeronave com essa capacidade).

Ele então agradece ao secretário, o Divino Espirito Santo e toda aquela baboseira de sempre… Nos comentários também já sabem né? Parabéns de todos os jeitos. Aliás na página dele se chover na serra e aparecer um lindo arco iris eles parabenizam o prefeito. Acho que deve ser igual aquele povo de auditório porque não é possível que tenha gente que ainda acredite nesse prefeito… Muito bem, depois da festa de mentiras vem a cruel realidade. Vendo a mentira na página no prefeito a assessoria de imprensa da companhia aérea GOL correu e DESMENTIU o prefeito antes que a mentira se espalhasse ainda mais. Quem procurou as informações verdadeiras foi o vereador “Léo de Oliveira” que conversou com a companhia aérea pelo WhatsApp.

A assessoria ainda informou que esta tentando falar com a secretaria das mentiras, ops, de comunicação da prefeitura para informar a eles que estão equivocados da informações repassadas pelo nosso prefeito arrojado que trouxe mais esse feito para cidade dele, que só é vista no facebook de Evandro Magal que parece estar perdendo o controle com suas mentiras. O prefeito mais uma vez raxa nossa cara de vergonha e expõe nossa cidade em suas mentiras. Confira a conversa da assessoria de imprensa da GOL com o vereador Léo de Oliveira e olha só! Quem estava lá na pagina já comprando passagens, parabenizando e exaltando, sinto em informa-los, mas o prefeito mente!