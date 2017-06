Final de semana em Caldas Novas PM registra 16 ocorrências entre roubos, furtos e tentativa de homicídio! a maioria roubo de celulares:

Final de semana bem movimentado na área policial de Caldas Novas. Foram registradas 16 ocorrências, entre roubos, furtos e uma tentativa de homicídio. A maioria dos roubos são de celulares. Bandidos invadiram uma chácara no setor Jequitimar, fizeram o caseiro de refém e amarraram ele em um cômodo e levaram um veículo e um cofre da casa. No dia seguinte a PM conseguiu dentro da operação inquietação recuperar o veículo e o conteúdo do cofre que tinha documentos e cheques.

Tudo estava dentro do carro que foi abandonado no setor Lagoa Quente. Uma dupla de assaltantes armados também roubaram frentistas em um posto de gasolina que fica as margens das GOs 213 e 309 em Caldas Novas. Os marginais levaram uma moto CG Titan de coro vermelha e dinheiro. A polícia já identificou os marginais e o caso segue por conta da Polícia Civil. Uma tentativa de homicídio também foi registrado neste domingo no setor Recanto de Caldas. Segundo informações dois elementos chegaram na casa da vítima de bicicleta e um dos autores sacou uma arma e atirou na cabeça da vítima identificado como sendo Lucas Raniel da Silva. Lucas ainda consciente disse aos policiais que os autores são um tal de Danielzinho e Leonardo vulgo “cachaça”. Lucas foi levado para Goiânia segundo boletim médico em estado grave. Ainda não temos informações do seu estado de saúde. O restante das ocorrências são ladrões que aproveitam a ausência dos moradores para entrar e levar os pertences e roubo de celulares de vítimas fácil que ficam ostentando celulares que são tomados na rua por noiados para trocar em pedra de crack. A PM em Caldas Novas pede para que as autoridades politicas ajudem com mais efetivo. A prefeitura não paga mais policiais para trabalharem em seus horários de folga o que seria um alivio nas praças em especial na Mestre Orlando que esta virando uma cracolândia e esta espantando turistas. As operações inquietação acontecem todos os dias.