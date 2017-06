Atiradora ri após quase ser atingida na cabeça por bala do Estado Islâmico

Um vídeo publicado nas redes sociais, nesta terça-feira, mostra o momento em que uma combatente quase é atingida na cabeça por uma bala durante troca de tiros dentro da cidade de Raqqa, na Síria. Segundo o perfil que publicou as imagens no Twitter, a mulher é uma soldada curda que estava lutando contra o grupo terrorista Estado Islâmico (EI).

“Batalha de snipers dentro da cidade de Raqqa. Graças a Deus o terrorista do EI errou. Mulheres curdas não conhecem o medo”, escreveu, em tradução livre, o dono do perfil nas legendas dos vídeos.

O vídeo mostra o momento em que a soldada está apoiada numa janela atirando contra o inimigo, quando ela é quase atingida por uma bala que veio do lado oposto e atingiu a parede num local muito próximo à cabeça da mulher.

Local onde a bala atingiu a parede Foto: Reprodução Twitter

Ao invés de parecer assustada com a situação, ela se abaixou e começou a rir. A combatente chegou até a colocar a língua para fora, de brincadeira, e continuou conversando com as outras pessoas que também estavam com ela durante o combate. Segundo o jornal britânico “The Sun”, as imagens foram publicadas por um jornalista curdo que está na frente de batalha junto com a divisão feminina do da Unidade de Proteção Popular (YPJ).