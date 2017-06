Trabalhador rural morre ao cair dentro de máquina de preparar ração, diz polícia

O trabalhador rural Marcelo Audísio Gonçalves, de 23 anos, morreu, na terça-feira (27), dentro de uma máquina para misturar ração para o gado, em Goiatuba, na região sul de Goiás. Segundo a Polícia Civil, a principal suspeita é que o jovem teve a perna esmagada após cair dentro do equipamento enquanto o operava.

“Foi instaurado um inquérito. A princípio, foi um acidente, ele caiu dentro do misturador. O que se sabe é que ele não usava equipamentos de proteção. Mas vamos aguardar o resultado desta perícia e o que vamos colher nos depoimentos para saber todas as circunstâncias do fato”, explicou o delegado.