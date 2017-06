Estado Islâmico é cercado em Raqqa, na Síria

s extremistas do grupo Estado Islâmico (EI) foram bloqueados nesta quinta-feira (29) em Raqqa, seu principal reduto na Síria, após o último acesso à cidade ser fechado pela aliança árabe-curda que conduz uma ofensiva na cidade, informou uma ONG, segundo a France Presse.

As Forças Democráticas Sírias (FDS), apoiadas por uma coalizão liderada pelos Estados Unidos, “assumiram o controle de uma região ao sul do rio Eufrates, cortando assim a última estrada que o EI poderia utilizar para se retirar de Raqqa”, explicou à AFP Rami Abdel Rahmane, diretor do Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH).