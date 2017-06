ONG alerta que 20 mil crianças somalis correm risco de morrer

Mais de 20 mil crianças correm o risco de morrer de fome em poucos meses devido a que os casos de desnutrição dispararam em diferentes regiões da Somália por causa da grave seca, alertou nesta quinta-feira (29) a organização Save the Children.

Segundo explicou, as chuvas mais recentes têm sido erráticas e não têm permitido salvar as colheitas nem o gado, de forma que as famílias têm ficado sem sua principal fonte de renda.