Polícia identifica trio suspeito de roubar ingressos do Villa Mix

A Polícia Civil identificou três homens suspeitos de roubar cerca de 300 ingressos do festival Villa Mix, em Goiânia. A corporação não conseguiu recuperar os tíquetes. O trio foi ouvido e liberados, mas vão ser indiciados por roubo.

O crime aconteceu no dia 22 de junho, no Setor Oeste, quando um funcionário do evento teve a mochila com os bilhetes roubados. Um vídeo mostra o momento que a vítima estaciona o carro e é abordada por um criminoso.

O delegado responsável pelo caso, Eli José Júnior de Oliveira, informou que já ouviu os suspeitos. “Dois deles confessaram o crime e disseram que o crime foi encomendado por um terceiro. Colhemos provas, mas não conseguimos recuperar os ingressos, pois foram queimados depois que o caso começou a sair na imprensa”, explicou. Agora, a polícia vai pedir a prisão dos suspeitos pelo crime de roubo.

A assessoria de imprensa do Villa Mix informou que o lote roubado estava avaliado em R$ 130 mil. Toda a numeração dos bilhetes levados pelos criminosos foram cancelados pela organização do evento e que as pessoas que compraram as entradas, mesmo sem saber que eram roubados, não terão direito a entre nos shows e nem trocar o ingresso.

A organização alerta ainda que os bilhetes são vendidos apenas pelo site ou em postos de vendas autorizados e divulgados no site do evento.

O Festival

O Villa Mix acontece nos próximos dia 1º e 2 de julho no estacionamento do Estádio Serra Dourada, em Goiânia. O evento vai contar com atrações de música sertaneja, axé, forró, eletrônica e até estrelas da música pop internacional (veja todas as atrações abaixo).

Neste ano, o festival promete bater o próprio recorde de maior palco do mundo. Em 2015, o festival entrou para o Guinness Book com uma estrutura que tinha 127 metros de comprimento e 50,5 metros de altura, o equivalente a um prédio de 16 andares.

Segundo um dos diretores do festival, Anselmo Troncoso, neste ano, a estrutura terá uma altura de 70 metros, o equivalente a um prédio de 23 andares e a tendência é que o festival cresça ainda mais nos próximos anos.

Veja as atrações do Festival Villa Mix:

1º de julho (sábado):

Demi Lovato

Rudy Mancuso

Jorge e Mateus

Alok

Ivete Sangalo

Matheus e Kauan

Jonas Esticado

César Menotti e Fabiano

Edu Chociay

Jefferson Moraes

Israel Novaes

Zeeba

Sevenn

2 de julho (domingo):

Maluma

Rudy Mancuso

Jorge e Mateus

Luan Santana

Alok

Wesley Safadão

Simone e Simaria

Aviões do Forró

Israel e Rodolffo

Guilherme e Santiago

Humberto e Ronaldo

Bhaskar

Jetlag