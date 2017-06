Traficante é preso vendendo drogas na praça do parquinho, no centro de Caldas Novas.

Policiais Militares de Caldas Novas receberam denuncias de um elemento que estaria traficando nas imediações do parquinho e na praça da família que fica bem atrás da prefeitura que além de famílias tem sido frequentada por usuários de drogas. Agora pouco os policiais visualizaram três pessoas que possivelmente estariam consumindo e comprando drogas no local. Com a aproximação dos policiais o sujeito da foto saiu vazado e pulou a grade de acesso que dá acesso a feira do luar.

Os policiais saíram na cola e o elemento correndo, cortaram a feira, e na altura do hotel Hot Spring os policiais passaram o rodo do sujeito que foi mobilizado e detido. Com ele os PMs encontraram uma grande pedra de crack e outras picotadas para venda. O sujeito foi identificado como sendo Vitor Hugo Vieira dos Santos, 20 anos que tem passagens por roubo e tráfico de drogas. Na delegacia ele foi enquadrado por posse de drogas e amanhã deverá estar no mesmo lugar traficando. Parabéns aos policiais militares.