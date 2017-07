Enquanto isso… Quase 19 horas após e ainda não retiraram bebê que morreu no ventre da mãe em Caldas Novas.

São quase 10 da manhã desta sexta feira (30) e até agora não foi retirada a criança que morreu no ventre da mãe ontem quando a morte foi detectada as 15 horas. Talvez tenha mais tempo que o bebê de quase 09 meses de gestação tenham morrido. Walisson Nascimento, pai do bebê morto esta em desespero e ninguém dá nenhuma informação concreta e nem explicações do que pode esta acontecendo. Segundo informações mais um absurdo. Eles vão esperar para fazer o parto da criança morta norma, detalhe, a criança esta virada sem possibilidade de sair normalmente e disseram que ainda sim vão aguardar até não haver mais possibilidade e por último vão fazer o parto cesariana. Renata Carla do Nascimento Borges, 22 anos, ainda esta com a criança morta na barriga e ontem segundo a família nada foi feito por que não havia médico obstetra para retirar a criança. Renata esta somente contando com a ajuda de Deus. O prefeito cassado em primeira instância pela justiça para recuperar sua imagem não faz outra coisa a não ser mentir e arrancar parabéns de seus seguidores na internet. Afinal ele é o prefeito segundo matérias pagas o mais influente, só mesmo na internet. Pelas propagandas que o prefeito faz com as verbas fictícias que ele recebe já teríamos um hospital melhor que os particulares. Ele já anunciou que recebeu 04 milhões para saúde, gravou dezenas de vídeos dizendo que recebeu milhões em verbas e por último mais um vídeo, somente isso porque investimentos e verbas até agora esta igual o avião da Gol que ele inventou. Alguém de verdade, polícia federal, Ministério Público, Ministério Público federal precisa salvar esta cidade o mais rápido possível.

Fonte: Plantão Policial